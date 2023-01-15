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Сегодня, 05:43

«Айлендерс» обыграли «Монреаль», Сорокин отразил 22 броска

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» обыграли «Монреаль» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забросили Кейси Сизикас и Энтони Бовилье, единственная шайба гостей на счету Ника Сузуки.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков.

«Айлендерс» прервали серию из четырех поражений и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции с 49 очками в 44 матчах. «Монреаль» идет на 15-й строчке с 37 очками в 43 играх.

НХЛ

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«Айлендерс» — «Монреаль» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Сизикас — 4 (Добсон, Клаттербак), 2:25 — 1:0. Бовилье — 9 (Мэйфилд, Пажо), 6:03 — 2:0. Сузуки — 16 (Друэн), 49:56 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Монтембо (58:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (14+14+10) — 23 (9+9+5).

Наши: Романов (19.27/2/0) — Дадонов (13.47/2/0).

15 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
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1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 41 18 23 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
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3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
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3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 44 21 23 51
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 - : -
15.01 04:00
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 - : -
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 - : -
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