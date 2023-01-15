«Питтсбург» уступил «Каролине» и потерпел второе поражение подряд
«Питтсбург» проиграл «Каролине» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственную шайбу хозяев забросил Рикард Ракелль, у гостей отличились Брэди Шей и Джален Чатфилд.
«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд и занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 42 матчах. «Каролина» идет на второй строчке с 61 очком в 43 играх.
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«Каролина» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Шей — 9 (Пеши, Мартинук), 17:02 — 1:0. Чатфилд — 4 (Ахо), 29:14 — 2:0. Ракелль — 15 (бол.), 47:48 — 2:1.
Вратари: Андерсен — Десмит (58:38).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 36 (15+14+7) — 32 (11+8+13).
Наши: Свечников (15.23/3/0) — Малкин (20.22/6/-1).
15 января. Роли. PNC Arena. 18769 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|27
|16
|61
|2
|Нью-Джерси
|42
|27
|15
|57
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|32
|9
|68
|2
|Торонто
|43
|26
|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|43
|19
|24
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
|Монреаль
|43
|17
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|- : -
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|- : -
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28