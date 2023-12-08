«Айлендерс» переиграл «Коламбус». Варламов сделал 32 сэйва

Читать «СЭ» в

«Айлендерс» обыграл «Коламбус» в мачте регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 29 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 21 очко.