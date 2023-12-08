«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» с 30 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на последней строчке — 20 очков.

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