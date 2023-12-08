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Сегодня, 06:10

«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
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«Оттава» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» с 30 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на последней строчке — 20 очков.

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ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Каролина 25 14 11 29
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Филадельфия 25 13 12 28
5 Вашингтон 23 12 10 27
6 Нью-Джерси 23 12 11 25
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 28 8 20 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 27 12 15 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 25 16 9 34
2 Даллас 25 14 10 32
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 25 13 12 27
6 Нэшвилл 25 13 12 26
7 Миннесота 23 9 14 22
8 Чикаго 24 7 17 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 26 16 10 33
4 Калгари 25 10 15 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 25 10 15 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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13.12
8.12 03:00
Монреаль – Лос-Анджелес
 0 : 4
8.12 03:00
Оттава – Торонто
 3 : 4
8.12 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 5 : 6 ОТ
8.12 03:00
Вашингтон – Даллас
 3 : 3
8.12 03:00
Бостон – Баффало
 1 : 3
8.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 7 : 3
8.12 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 - : -
8.12 04:30
Чикаго – Анахайм
 - : -
8.12 05:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
8.12 05:00
Калгари – Каролина
 - : -
8.12 05:00
Аризона – Филадельфия
 - : -
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Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
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Ванкувер – Миннесота
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 44
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 26 38
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 24 37
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 26 18
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 25 17
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 5 1.61
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 17 1.84

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