«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Оттава» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Торонто» с 30 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на последней строчке — 20 очков.
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|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|5
|Вашингтон
|23
|12
|10
|27
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
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|Коламбус
|28
|8
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|25
|17
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|25
|15
|10
|32
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|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
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|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|27
|12
|15
|29
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|26
|11
|15
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|7
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|11
|16
|24
|8
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|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|25
|14
|10
|32
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
Результаты / календарь
28.11
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5.12
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8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 3
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|- : -
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|- : -
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84
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