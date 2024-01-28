«Флорида» выиграла у «Айлендерс» в овертайме, Варламов отбил 32 броска

«Флорида» на выезде обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Оливер Экман-Ларссон.

Российский вратарь «Пантерз» Семен Варламов отразил 32 из 34 бросков.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 66 очками в 49 матчах.

«Айлендерс» потерпели третье поражение кряду и идут на девятой строчке «Востока» с 52 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Райнхарт — 37 (бол., Ткачак, Верхэге), 27:56 — 0:1. Хольмстрем — 12 (Пажо, Вальстрем), 36:29 — 1:1. Ткачак — 16 (бол., Барков, Монтур), 45:59 — 1:2. Палмиери — 13 (Добсон, Барзал), 58:31 — 2:2. Экман-Ларссон — 9 (Родригес, Столарз), 61:57 — 2:3.

Вратари: Варламов — Столарз.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (7+8+7+1) — 37 (4+17+13+3).

Наши: Романов (26.06/1/0) — Куликов (14.31/0/0).

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей