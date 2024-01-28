Орлов признан первой звездой матча с «Аризоной»

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:1).

32-летний россиянин стал автором победного гола. Второй звездой признан защитник Джейкоб Славин, третья звезда — форвард Мартин Нечас.

В текущем сезоне Орлов провел 48 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков.