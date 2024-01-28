Панарин признан второй звездой матча против «Оттавы»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:2).

32-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан вратарь Джонатан Куик, отразивший 29 бросков из 31. Третья звезда — форвард Алекс Лафренье, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Панарин провел 49 матчей, в которых набрал 66 (30+36) очков.