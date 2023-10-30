«Айлендерс» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе UBS Arena в Нью-Йорке. Начало — 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Айлендерс» — «Детройт» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Айлендерс» — матч завершился со счетом 4:1.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 31 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.