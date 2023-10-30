«Айлендерс» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
«Айлендерс» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе UBS Arena в Нью-Йорке. Начало — 02.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Айлендерс» — «Детройт» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».
Последняя очная встреча команд завершилась победой «Айлендерс» — матч завершился со счетом 4:1.
Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 31 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|3
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|30.10
|00:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|4 : 3
|30.10
|00:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|3 : 1
|30.10
|02:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 2
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|8
|14
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32