«Тампа-Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena» в Тампе. Начало — 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».