Автор хет-трика Ткачак стал первой звездой игрового дня НХЛ

Стали известны звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Калгари» Мэттью Ткачак, оформиший хет-трик в матче с «Сиэтлом» (5:3).

Второй звездой стал вратарь «Далласа» Скотт Уэджвуд, отразив 25 бросков в матче с «Тампой» (1:0).

Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос оформил шатаут в матче с «Сан-Хосе» (1:0 ОТ) и стал третьей звездой дня.