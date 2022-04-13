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Журова о результативности Овечкина: «Мы даже не знаем, какое давление ему приходится выдерживать»

Журова прокомментировала результативность Овечкина в чемпионате НХЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Хочу пожелать ему перейти за оставшиеся 9 матчей за его любимую отметку в 50 голов. Уверена, что на Сашу сейчас оказывают огромное давление из-за политической ситуации. Мы же далеко и даже не знаем, что ему сейчас приходится переживать там. Еще чуть-чуть ему осталось накопить шайб в этом сезоне, с каждым голом он приближается к историческому рекорду Гретцки», — сказала Журова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка рассказала, как Овечкину удается сохранять стабильность в 36 лет.

Александр Овечкин. Овечкин забил в четвертом матче подряд, а его команда просто уничтожила соперника!

«Саша разумно все делает. Спортсмену важно иметь разум, а не только отвагу. Я тоже до 35 лет выступала, это требует определенных серьезных тренировок. У Саши все усугубляется еще и тем, что ему травму может нанести и соперник. Значит, у человека есть предчувствие, интуиция, опыт и реакция, которые помогают ему избегать лишние столкновения и повреждения. Это все от головы. Если человек очень долго выступает на таком уровне, это связано не только с физической формой, но и с умением предвидеть все вещи. При этом нельзя сказать, что Саша играет в половину силы, просто он за годы выработал навыки для сохранения себя», — добавила Журова.

Накануне Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне в матче против «Филадельфии» (9:2).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Светлана Журова
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2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
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13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
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Аризона – Нью-Джерси
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 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

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Леон Драйзайтль

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