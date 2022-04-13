Журова о результативности Овечкина: «Мы даже не знаем, какое давление ему приходится выдерживать»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Хочу пожелать ему перейти за оставшиеся 9 матчей за его любимую отметку в 50 голов. Уверена, что на Сашу сейчас оказывают огромное давление из-за политической ситуации. Мы же далеко и даже не знаем, что ему сейчас приходится переживать там. Еще чуть-чуть ему осталось накопить шайб в этом сезоне, с каждым голом он приближается к историческому рекорду Гретцки», — сказала Журова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка рассказала, как Овечкину удается сохранять стабильность в 36 лет.

«Саша разумно все делает. Спортсмену важно иметь разум, а не только отвагу. Я тоже до 35 лет выступала, это требует определенных серьезных тренировок. У Саши все усугубляется еще и тем, что ему травму может нанести и соперник. Значит, у человека есть предчувствие, интуиция, опыт и реакция, которые помогают ему избегать лишние столкновения и повреждения. Это все от головы. Если человек очень долго выступает на таком уровне, это связано не только с физической формой, но и с умением предвидеть все вещи. При этом нельзя сказать, что Саша играет в половину силы, просто он за годы выработал навыки для сохранения себя», — добавила Журова.

Накануне Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне в матче против «Филадельфии» (9:2).