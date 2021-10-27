Безголевая серия Кирилла Капризова продлилась до 6 матчей

Безголевая серия нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова продлилась до 6 матчей.

В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2) 24-летний россиянин провел на площадке 17 минут и 55 секунд и не отличился результативными действиями, нанеся четыре броска по воротам соперника.

В сезоне-2021/22 Капризов сделал 5 результативных передач в 6 матчах. Этот сезон является для россиянина вторым в НХЛ. В прошлом сезоне форвард набрал 51 (27+24) очко в 55 играх регулярного чемпионата и получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. В сентябре этого года Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой» на 5 лет, по которому он должен заработать 45 миллионов долларов.