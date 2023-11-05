«Аризона» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Джетс» хет-трик оформил Нино Нидеррайтер, 3 (2+1) очка у Брендена Диллона, Владислав Наместников отметилися результативной передачей. У «Койотс» забили Янис Мозер, Лиэм О'Брайен и Лоусон Крауз.

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