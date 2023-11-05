Ван Римсдайк получил травму и не смог продолжить матч с «Коламбусом»

Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Эпизод произошел в первом периоде. 32-летний американец не смог вернуться на лед.

В текущем сезоне ван Римсдайк провел 10 матчей в НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко.