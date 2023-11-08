«Аризона» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» дома по буллитам обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» с 13 очками занимает 8-е место в таблице «Запада». «Сиэтл» с 11 очками — на 11-й строчке.

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