«Колорадо» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» с 16 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» с 15 очками — на 5-м месте «Востока».

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