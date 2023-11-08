«Калгари» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Калгари» с 9 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 10 очками — на 12-й строчке.

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