Панарин делит третье место в гонке бомбардиров НХЛ, лидирует — Кучеров

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1).

Форвард набрал 41 (16+25) очко в 28 матче и делит третье место в гонке бомбардиров этого сезона НХЛ с Давидом Пастрняком («Бостон») — 41 (17+24) очко.

Выше Панарина расположились Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 43 (15+28) очка и Никита Кучеров («Тампа») — 50 (20+30) очков.

В прошлом сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.