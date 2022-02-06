«Аризона» потратит 20 миллионов долларов на развитие инфраструктуры временного домашнего стадиона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона» договорился с университетом Аризоны о совместном использовании его арены, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Койоты» будут играть на площадке команды NCAA, вмещающей 5 тысяч зрителей, пока не будет построена новая арена в Темпе — одном из пригородов Финикса. Чтобы сделать арены пригодной для проведения матчей НХЛ, «Аризоне» придется потратить около 20 миллионов долларов на развитие инфрастурктуры.

Ранее стало известно, что мэрия города Глендейл в штате Аризона, где располагается домашняя арена «Аризоны», не станет продлевать с клубом договор аренды по окончании сезона-2021/22.