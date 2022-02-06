Мелланби претендует на пост генерального менеджера «Чикаго»

Бывший ассистент генменеджера «Монреаля» Скотт Мелланби претендует на пост генерального менеджера «Чикаго». Стороны уже провели переговоры, сообщает TSN.

Исполняющий сейчас обязанности генменеджера «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон также является одним из кандидатов на этот пост.

Клуб ищет нового генерального менеджера после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела Кайла Бича.

55-летний Мелланби за игроцкую карьеру провел в НХЛ 1431 матч, в которых забил 364 гола и сделал 476 результативных передач.