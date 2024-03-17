«Аризона» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Аризона» дома победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 61 очком в 68 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 12-й строчке «Востока» с 68 очками в 67 играх.