Три голевые передачи Шмальца помогли «Аризоне» победить «Нью-Джерси»

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«Аризона» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер, Логан Кули и Янис Мозер. Форвард «Аризоны» Ник Шмальц сделал три результативные передачи.

Единственный гол гостей забил Ник ДеСаймон.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 61 очком в 68 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 12-й строчке Востока с 68 очками в 67 играх.