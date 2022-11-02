«Аризона» одержала волевую победу над «Флоридой»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 3:1.

На шайбу Колина Уайта хозяева ответили точными бросками Лоусона Крауза, Ника Ритчи и Клэйтона Келлера.

После этого матча «Аризона» с 7 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Уайт — 3 (Махура, Беннетт), 28:24 — 0:1. Крауз — 4 (бол., Маччелли, Гюнтер), 33:47 — 1:1. Ритчи — 4 (бол., Келлер, Мозер), 48:55 — 2:1. Келлер — 3 (п.в., Фишер, Немет), 58:53 — 3:1.

Вратари: Веймелка — Найт (57:32 — 58:53, 59:01).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (8+3+10) — 42 (7+16+19).

Наши: — .

2 ноября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.