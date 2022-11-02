«Аризона» одержала волевую победу над «Флоридой»
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 3:1.
На шайбу Колина Уайта хозяева ответили точными бросками Лоусона Крауза, Ника Ритчи и Клэйтона Келлера.
После этого матча «Аризона» с 7 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Флорида» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Уайт — 3 (Махура, Беннетт), 28:24 — 0:1. Крауз — 4 (бол., Маччелли, Гюнтер), 33:47 — 1:1. Ритчи — 4 (бол., Келлер, Мозер), 48:55 — 2:1. Келлер — 3 (п.в., Фишер, Немет), 58:53 — 3:1.
Вратари: Веймелка — Найт (57:32 — 58:53, 59:01).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 21 (8+3+10) — 42 (7+16+19).
Наши: — .
2 ноября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|2
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|3
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|3 : 1
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|2 : 5
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|5 : 6 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66