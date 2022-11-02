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Сегодня, 07:43

«Аризона» одержала волевую победу над «Флоридой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 3:1.

На шайбу Колина Уайта хозяева ответили точными бросками Лоусона Крауза, Ника Ритчи и Клэйтона Келлера.

После этого матча «Аризона» с 7 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Уайт — 3 (Махура, Беннетт), 28:24 — 0:1. Крауз — 4 (бол., Маччелли, Гюнтер), 33:47 — 1:1. Ритчи — 4 (бол., Келлер, Мозер), 48:55 — 2:1. Келлер — 3 (п.в., Фишер, Немет), 58:53 — 3:1.

Вратари: Веймелка — Найт (57:32 — 58:53, 59:01).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (8+3+10) — 42 (7+16+19).

Наши: — .

2 ноября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Флорида Пантерз
5
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1 Нью-Джерси 10 7 3 14
2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Филадельфия 9 5 4 12
5 Айлендерс 10 6 4 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 10 4 6 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 9 6 3 12
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Флорида 10 5 5 11
5 Детройт 9 4 5 10
6 Монреаль 10 5 5 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
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Вашингтон – Вегас
 2 : 3 ОТ
2.11 02:00
Питтсбург – Бостон
 5 : 6 ОТ
2.11 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 0 ОТ
2.11 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
2.11 03:00
Миннесота – Монреаль
 4 : 1
2.11 03:00
Чикаго – Айлендерс
1 : 3
2.11 03:30
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 2
2.11 04:00
Калгари – Сиэтл
 4 : 5
2.11 04:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 7 : 4
2.11 05:00
Аризона – Флорида
 3 : 1
2.11 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 2 : 5
2.11 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 5 : 6 Б
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

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И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

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