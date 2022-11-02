Два очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Ванкувер»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрали Егор Шарангович и Джек Хьюз, еще по голу забили Нико Хишир, Майкл Маклауд и Доусон Мерсер. У «Кэнакс» дубль оформил Бо Хорват.

После этого матча «Нью-Джерси» с 14 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 6 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Хишир — 5 (бол., Братт, Хьюз), 4:36 — 0:1. Маклеод — 1 (Вуд, Бастиан), 18:04 — 0:2. Мерсер — 4 (мен., Шарангович), 29:25 — 0:3. Шарангович — 3 (Боквист, Марино), 31:37 — 0:4. Хорват — 6 (бол., Миллер, Хьюз), 36:23 — 1:4. Хорват — 7 (бол., Миллер, Петтерссон), 57:12 — 2:4. Хьюз — 4 (п.в., Татар), 58:58 — 2:5.

Вратари: Демко (56:26 — 57:12, 57:45 — 58:58) — Блэквуд.

Штраф: 27 — 25.

Броски: 23 (10+9+4) — 37 (7+16+14).

Наши: Кузьменко (20.42/3/-2), Михеев (19.50/1/-2), Подколзин (12.51/0/-1) — -.

2 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18548 зрителей.