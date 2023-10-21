«Аризона» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Gila River Arena» в Глендейле. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Аризона» — «Анахайм» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Аризоны» — матч завершился со счетом 5:4 в овертайме. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 21 и 22 октября с видео можно по ссылке на сайте"СЭ".

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