НХЛ: расписание и смотреть трансляции матчей 22 октября (видео)

Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября состоятся 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 21 октября и 22 октября:

21 октября, суббота

20.00. «Оттава» — «Детройт»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

23.00. «Аризона» — «Анахайм»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

22 октября, воскресенье

2.00. «Баффало» — «Айлендерс»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Флорида» — «Ванкувер»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Даллас» — «Филадельфия»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Миннесота» — «Коламбус»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Чикаго» — «Вегас»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

4.00. «Колорадо» — «Каролина»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

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