Копитар набрал больше 1 очка в 4 матчах за «Кингз» подряд — лишь Фролов в 2007-м провел 5 таких игр

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Словенец набирает больше одного очка в четвертом матче подряд. Подобная серия стала четвертой для форварда. Копитар повторил свой личный рекорд.

В последний раз лишь Александр Фролов набирал 2 и более очка в пяти матчах за «Лос-Анджелес» подряд — в сезоне-2006/07. По итогам регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 71 (35+36) очко в 82 играх.