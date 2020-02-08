Антон Худобин: «В «Каролине» не сложилось с Биллом Питерсом. Но злорадства из-за скандала с ним нет»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» признался, что не держит зла на бывшего тренера Билла Питерса.

— В «Каролине» вы вообще начали здорово, выиграв шесть первых полных матчей подряд и установив тем самым рекорд клуба. Там за два года вы сыграли 70 матчей — до «Далласа» у вас столько в НХЛ никогда не было. Почему не задержались в «Ураганах» на больший срок?

— Конечно, мог бы и задержаться, если бы не видение главного тренера Билла Питерса. Он возглавил команду после первого моего сезона в клубе, и у нас с ним с самого начала не сложился контакт. Чем он руководствовался — не знаю, но всегда, когда у команды что-то не идет, надо что-то изменить. В конечном счете, меня обменяли в «Анахайм» на хорошего игрока (защитника Джеймса Висниевски. — Прим. И.Р.). Но и у него что-то не пошло.

Вся эта кутерьма продолжалась весь мой второй сезон в «Каролине». Я не понимал, что происходит, что поменялось по сравнению с первым сезоном, когда команду тренировал Кирк Мюллер, который сейчас в штабе «Монреаля», и все было шикарно. А тут я вдруг стал никем.

— Скажите честно: у вас не было злорадства, когда этого самого Питерса в этом сезоне выкинули из «Калгари» после того, как бывший хоккеист афроамериканских корней Аким Алиу вытащил из сундука расистский скандал между ними десятилетней давности?

— Злорадства абсолютно нет. Наши пути с Питерсом разошлись уже давным-давно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Худобина