Антон Худобин: "Чтобы добиваться результата в НХЛ, стараться должны все"

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отметил, что в НХЛ всегда сложно побеждать. Он также добавил, что все в команде должны стараться, чтобы добиваться результата.

- Чтобы добиваться результата в этой лиге, стараться должны все, - приводит официальный сайт НХЛ слова Худобина. - Я должен выполнять свою работу, ребята должны играть хорошо и блокировать броски. Побеждать здесь сложно. Чтобы это случилось, особенно с сухим счетом, хорошо должны играть все.

В матче с "Флоридой" (3:0) Худобин отразил все 30 бросков по своим воротам.

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