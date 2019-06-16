Андрей Тарасенко: "В победе Володи в Кубке Стэнли есть большой вклад моих родителей"

Тренер "Сибири", отец нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, завоевавшего в этом году с командой Кубок Стэнли, – Андрей Тарасенко рассказал о вкладе в воспитание и личностное становление сына своих родителей – дедушки и бабушки хоккеиста.

– Очень много для воспитания Володи сделали мои родители, его дедушка и бабушка, – сказал Тарасенко. – Они много занимались им в детстве, уделяли время его развитию, особенно, когда я играл в Ярославле и Тольятти. Родители поспособствовали тому, чтобы Володя стал не только хорошим спортсменом, но и разносторонне развитым человеком. В больших успехах не бывает мелочей: победа Владимира в Кубке Стэнли стала возможна благодаря его собственной работе, а также вкладу многих людей, и большой вклад для этого сделали мои родители.

И сейчас они продолжают следить за его игрой. Вживую это не так часто получается, но дедушка несмотря на то, что ему уже за 70, был на Олимпиаде в Сочи, а также летал на Кубок мира в Торонто. (Марат Сафин)

"Плакал на трибуне. Сорвал голос, кричал по-русски". Интервью отца Барбашева //

"Сент-Луис" пошел вверх после смены тренера". Отец Тарасенко – о победе сына