Андерсен и «Торонто» хотят договориться о новом контракте

Голкипер Фредерик Андерсен, у которого завершается срок действия контракта, и «Торонто» в одинаковой степени заинтересованы в заключении нового договора, сообщает The Athletic.

31-летний Андерсен может получить статус неограниченно свободного агента 28 июля. Через своего агента он передал в «Мэйпл Ливз», что готов делиться игровым временем с Джеком Кэмпбеллом. Его это полностью устраивает.

Андерсен сыграл 268 матчей пять сезонов в «Торонто», одержав 149 побед. Его коэффициент непробиваемости в этой команде составляет 2,79 шайбы, а процент отраженных бросков — 91,4%.