«Миннесота» продлила контракт с нападающим Эрикссоном Эком на 8 лет и 42 миллиона долларов

Нападающий Юэль Эрикссон Эк подписал новый долгосрочный контракт с «Миннесоты», сообщает сайт клуба.

Ek yes! ?



The #mnwild has signed forward Joel Eriksson Ek to an eight-year contract that goes through the 2028-29 season.



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Соглашение с 24-летним шведом рассчитано на 8 лет. За это время он получит 42 миллиона долларов(кэпхит — 5,25 млн).

Эрикссон Эк был выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под общим 20-м номером.

Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 96 (43+53) очков.