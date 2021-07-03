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«Миннесота» продлила контракт с нападающим Эрикссоном Эком на 8 лет и 42 миллиона долларов

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Юэль Эрикссон Эк. Фото ХК «Миннесота».
Юэль Эрикссон Эк. Фото ХК «Миннесота».
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Нападающий Юэль Эрикссон Эк подписал новый долгосрочный контракт с «Миннесоты», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 24-летним шведом рассчитано на 8 лет. За это время он получит 42 миллиона долларов(кэпхит — 5,25 млн).

Эрикссон Эк был выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под общим 20-м номером.

Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 96 (43+53) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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