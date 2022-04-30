«Анахайм» в третьем периоде матча против «Далласа» играл с вратарем-любителем в воротах

«Анахайм» был вынужден использовать запасного вратаря-любителя в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:4).

По ходу игры сначала голкипер Джон Гибсон получил повреждение верхней поверхности тела, а затем Энтони Столарз травмировался. Таким образом, на третий период «Дакс» пришлось задействовать запасного вратаря-любителя Тома Ходжеса.

28-летний американец последний раз участвовал в профессиональном матче в сезоне-2016/17, когда сыграл всего один матч в хоккейной лиге восточного побережья.

В матче против «Старз» Ходжес сыграл 19 минут 16 секунд и отразил 2 из 3 бросков по своим воротам.