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Сегодня, 06:51

«Рейнджерс» показали второй результат по победам за сезон в истории франшизы

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон» со счетом 3:2.

Таким образом, клуб из Нью-Йорка одержал 52 победы за сезон, повторив второй лучший результат в истории франшизы (52 победы в сезоне-1993/94). Лучшим результатом является 53 победы в сезоне-2014/15.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбургом».

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 81 45 36 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
30.04 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
30.04 02:00
Баффало – Чикаго
 3 : 2 ОТ
30.04 02:00
Монреаль – Флорида
 10 : 2
30.04 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 5
30.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 3 : 2
30.04 02:00
Торонто – Бостон
 5 : 2
30.04 02:00
Филадельфия – Оттава
 2 : 4
30.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 4 : 6
30.04 03:00
Виннипег – Калгари
 3 : 1
30.04 03:00
Миннесота – Колорадо
 4 : 1
30.04 03:00
Сент-Луис – Вегас
 4 : 7
30.04 03:30
Даллас – Анахайм
 4 : 2
30.04 04:00
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 2 Б
30.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
30.04 05:30
Аризона – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 82 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 81 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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