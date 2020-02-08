«Анахайм» уступил «Торонто»

«Торонто» в овертайме переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Для «Дакс» это второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Юнссон — 8 (Марнер, Мэттьюс), 4:36 — 1:0. Делорье — 2 (Фаулер, Хенрик), 10:36 — 1:1. Таварес — 21 (бол., Мэттьюс, Хаймэн), 23:38 — 2:1. Мэттьюс — 40 (Таварес, Марнер), 33:18 — 3:1. Джонс — 7 (мен., Рауни), 48:34 — 3:2. Хенрик — 18 (бол., Каше, Терри), 52:47 — 3:3. Спецца — 9 (Капанен, Маззин), 56:33 — 4:3. Грант — 13 (Фаулер, Гецлаф), 59:02 — 4:4. Таварес — 22 (бол., Марнер, Мэттьюс), 64:53 — 5:4.

Вратари: Кэмпбелл — Миллер (58:40 — 59:02).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (10+17+4+4) — 30 (7+8+15+0).

8 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.