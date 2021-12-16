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«Анахайм» победил «Сиэтл»

08:35
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«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:1.

Голы в составе «Дакс» забили Тревор Зеграс, Дерек Грант, Трой Терри и Сэм Кэррик. У гостей отличился Райан Донато.

«Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — на 15-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Зеграс — 7 (Милано, Шаттенкирк), 10:04 — 1:0. Грант — 2 (мен.), 15:25 — 2:0. Терри — 18 (бол., Стил, Сильферберг), 21:52 — 3:0. Донато — 7 (бол., Эберле, Данн), 34:26 — 3:1. Кэррик — 6 (Бенуа, Робинсон), 48:19 — 4:1.

Вратари: Столарз — Грубауэр (Дриджер, 40:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (12+6+6) — 20 (6+9+5).

Наши: — - -.

16 декабря. Анахайм. Honda Center. 14762 зрителя.

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Роман Шишов все материалы автора
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