«Анахайм» победил «Сиэтл»
08:35
«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:1.
Голы в составе «Дакс» забили Тревор Зеграс, Дерек Грант, Трой Терри и Сэм Кэррик. У гостей отличился Райан Донато.
«Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — на 15-м месте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Зеграс — 7 (Милано, Шаттенкирк), 10:04 — 1:0. Грант — 2 (мен.), 15:25 — 2:0. Терри — 18 (бол., Стил, Сильферберг), 21:52 — 3:0. Донато — 7 (бол., Эберле, Данн), 34:26 — 3:1. Кэррик — 6 (Бенуа, Робинсон), 48:19 — 4:1.
Вратари: Столарз — Грубауэр (Дриджер, 40:00).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 24 (12+6+6) — 20 (6+9+5).
Наши: — - -.
16 декабря. Анахайм. Honda Center. 14762 зрителя.
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