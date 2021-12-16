Лавиолетт: «Овечкин очень любит играть в хоккей»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:5 ОТ) прокомментировал рекорд капитана команды Александра Овечкина.

36-летний россиянин забросил шайбу и вышел на первое место по голам в большинстве в истории, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком.

«Я не знаю, что можно к этому добавить. Все видят и говорят одно и то же. Это же очевидная картина, — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке. — Но знаете, что самое замечательное в Ови? Это его передача, которую он сделал на Конора Шири за три секунды до конца третьего периода. Оцените эмоции Овечкина в тот момент. Именно это делает его особенным. Да, на «Вашингтон» тоже навалился COVID, в протокол попал Евгений Кузнецов, команда была ослаблена. Дважды уступала в счете, проигрывала в две шайбы, в концовке сняла голкипера Илью Самсонова. Овечкин нашел передачей Шири, а тот метко бросил по воротам.

Александр буквально взлетел в воздух, подпрыгнув как ребенок. Понимаете, о чем я? Он очень любит играть в хоккей. Поэтому он соревнуется с соперниками, даже когда уступает в счете. Забивает голы, раздает передачи и ликует от счастья, когда его команда смогла отыграться и перевела матч в овертайм. Но и в большинстве он сегодня тоже забил. Отличный гол, в организации которого участвовали многие. А завершил момент, конечно же, он".

Овечкин в этом сезоне провел 29 матчей, в которых набрал 46 (21+25) очков.