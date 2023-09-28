Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе», у Гущина и Охотюка по голевой передаче
«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» дома в предсезонном матче НХЛ — 4:2.
У хозяев первую шайбу в матче забросил российский защитник Павел Минтюков, также у «Дакс» отличились Чейз Де Лео, Бретт Лисон и Брок Макгинн. У гостей голы на счету Джастина Бейли и Нэйтана Тодда.
Два российских хоккеиста — защитник Никита Охотюк и нападающий Даниил Гущин — сделали по одной результативной передаче.
«Анахайм» проведет следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Лос-Анджелеса». «Сан-Хосе» проведет игру против «Кингз» на следующий день, 1 октября.
НХЛ
Предсезонные матчи
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Новости