Гол Макдэвида в овертайме принес «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Встреча прошла на льду арены «Роджерс Плейс».

В середине второго периода защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз реализовал большинство с передачи россиянина Андрея Кузьменко. Однако почти сразу «Ойлерз» удалось отыграться благодаря голу Райана Нюджента-Хопкинса.

В овертайме победную шайбу форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.