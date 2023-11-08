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Сегодня, 08:46

«Питтсбург» прервал 6-матчевую победную серию «Анахайма»

Руслан Минаев
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У «Пингвинз» шайбы забросили Радим Зохорна и Сидни Кросби.

Во втором периоде гости произвели замену — вместо вратаря Тристана Джарри вышел Магнус Хеллберг.

«Питтсбург» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место таблицы «Востока». Победная серия «Анахайма» завершилась на 6 матчах. «Дакс» с 14 очками занимает 6-е место на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна — 3 (Эллер, Карлссон), 12:34 — 0:1. Кросби — 6 (п.в.), 59:40 — 0:2.

Вратари: Гибсон (58:03 — 59:04, 59:22 — 59:24, 59:31 — 59:40) — Джерри (Хелльберг, 38:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+7+11) — 36 (8+17+11).

Наши: Любушкин (17.04/2/0), Минтюков (20.29/3/-1) — Малкин (18.24/4/0).

8 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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НХЛ: «Рейнджерс» победил «Детройт», «Тампа» — «Монреаль». Результаты матчей 8 ноября

Панарин повторил достижение Ягра по скорости набора 20 очков за «Рейнджерс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 12 9 3 19
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 11 7 4 15
4 Айлендерс 11 5 6 13
5 Вашингтон 10 5 5 11
6 Филадельфия 12 5 7 11
7 Коламбус 12 4 8 11
8 Питтсбург 11 5 6 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 21
2 Тампа-Бэй 13 6 7 16
3 Детройт 13 7 6 15
4 Торонто 12 6 6 14
5 Флорида 11 6 5 13
6 Баффало 13 6 7 13
7 Монреаль 12 5 7 12
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Колорадо 10 7 3 14
3 Виннипег 12 6 6 14
4 Аризона 12 6 6 13
5 Миннесота 12 5 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Нэшвилл 12 5 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 23
2 Ванкувер 12 9 3 19
3 Лос-Анджелес 11 7 4 16
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 13 4 9 11
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 11 2 9 5
8 Сан-Хосе 11 0 11 1
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13.11
8.11 03:00
Каролина – Баффало
 3 : 2 ОТ
8.11 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 5
8.11 03:30
Рейнджерс – Детройт
 5 : 3
8.11 03:30
Айлендерс – Миннесота
 2 : 4
8.11 04:00
Сент-Луис – Виннипег
 2 : 5
8.11 05:00
Калгари – Нэшвилл
 4 : 2
8.11 05:00
Аризона – Сиэтл
 4 : 3 Б
8.11 06:00
Колорадо – Нью-Джерси
 - : -
8.11 06:00
Анахайм – Питтсбург
 0 : 2
8.11 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 22
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 12 21
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 12 20
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 12 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 10
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 12 10
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Джеймс Раймер

Джеймс Раймер

Детройт

 4 1.52
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