Костин в матче с «Рейнджерс» забросил дебютную шайбу за «Детройт»

Форвард «Детройта» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

24-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 5:2. Для Костина это дебютная шайба за «Рэд Уингз».

В текущем сезоне Костин провел 10 матчей в НХЛ, в которых набрал 1 (1+0) очко.