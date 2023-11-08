Панарин повторил достижение Ягра по скорости набора 20 очков за «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:3).

Россиянин набрал 20 (7+13) очков и стал 8-м игроков, кто сделал это за 12 матчей и меньше. Панарин повторил достижение Яромира Ягра (20 очков в 12 играх).

Быстрее россиянина 20 очков за клуб из Нью-Йорка набрали Павел Буре, Кэри Уилсон, Уолт Поддубный и Род Гилберт (по 11 матчей).

Кучеров с 22 очками возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Панарин — в тройке