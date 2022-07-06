Александр Романов на этой неделе должен прибыть в расположение «Монреаля»

Защитник Александр Романов на этой неделе должен прибыть в расположение «Монреаля». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кент Хьюз, передает журналист Эрик Энджелс.

У Романова истекает контракт новичка, по которому россиянин зарабатывал 894 тысяч долларов за сезон. «Монреаль» пока не предлагал ему новое соглашение.

Руководство клуба сосредоточено на подготовке к драфту — «Канадиенс» будут выбирать под первым номером.

В прошлом сезоне Романов провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков.