Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит может завершить карьеру этим летом

38-летний защитник «Эдмонтона» Данкан Кит рассматривает вариант, при котором завершит карьеру этим летом, сообщает журналист Райан Ришо.

У Кита остался последний сезон по контракту с зарплатой 5,538 миллиона долларов. Существует вариант, при котором игрок будет помещен в долгосрочный список травмированных, в результате чего пропустит весь сезон.

После этого он может официально объявить о завершение карьеры.

В прошедшем сезоне Кит провел 64 матча за «Ойлерз» в регулярном чемпионате и набрал 21 (1+20) очков. В плей-офф на его счету 16 матчей и 5 (1+4).

До этого он всю карьеру провел в «Чикаго», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли. В 2015-м году Кит стал обладателем «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф.

Он становился дважды обладателем «Норрис Трофи», как лучший защитник сезона.

Со сборной Канады Кит дважды выиграл золотые медали Олимпийских игр.