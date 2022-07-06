Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/23 стартует 11 октября матчем «Рейнджерс» — «Тампа»

Регулярный чемпионат нового сезона Национальной хоккейной лиги стартует 11 октября. В первом матче между собой сыграют «Рейнджерс» и «Тампа», сообщает сайт лиги.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» свой первый матч проведет 12 октября. Перед матчем состоится торжественная церемония поднятия чемпионского баннера.

7 и 8 октября «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» сыграют в Праге в вынесенных матчах НХЛ.

Традиционный матч на открытом воздухе — «Зимняя классика» — пройдет 2 января 2023 года.

Матч звезд НХЛ пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Последний игровой день регулярного чемпионата намечен на 13 апреля.

Полный календарь матчей НХЛ сезона-2022/23