Александр Радулов: «Не мог представить, что на «Зимней классике» будет столько болельщиков»

Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился впечатлениями от «Зимней классики». Его команда обыграла «Нэшвилл» (4:2). В активе российского нападающего победная шайба.

— Матч-штраф Кори Перри? Бывает всякое, — сказал Радулов в интервью официальному сайту НХЛ. — Просто там был такой хит, неудачно попал. Дали пять минут, потом пять на три, они реализовали и забили два гола, но мы понимали, что играть еще очень долго. Нужно было просто собраться и больше не удаляться, не оставлять команду в меньшинстве. Это все понимали, об этом все говорили. Старались играть попроще, больше работать в их зоне. Понимали, что защитников стало меньше, парень ушел у них. Старались шайбу в их зону, работать на давление. Что касается победного гола, то было большинство, и мы как раз только сравняли, а они опять удалились, и нас тренер выпустил. Там просто Клинберг... Ребята поборолись за шайбу на пятаке и Бенн отдал на Клинберга, а он просто перевел ее. Я стоял в той точке, с которой можно было сходу бросить, и попал. Все слажено поработали. Мог ли я представить, что будет столько болельщиков? Нет, вообще не мог. Нам говорили, что в начале сезона уже все билеты были распроданы, но до сих пор как-то не верилось. Погода менялась в последнее время, то жарко, то дожди лили. Все было в подвешенном состоянии. Ну а сегодня с утра мы приехали и увидели, что с погодой все хорошо, нам повезло. Если бы было солнце, было бы намного жарче, и я не знаю, что было бы со льдом. Все прошло удачно, болельщики получили положительные эмоции.

Матч посетили 85 630 зрителей. Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Зимней классике» 2014 года «Детройт» — «Торонто» (2:3 Б) — 105 491 зритель.