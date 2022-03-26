Сэйв дня от Овечкина: Александр заблокировал бросок по пустым воротам

Овечкин заблокировал бросок по пустым воротам в матче «Вашингтон» — «Баффало»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин спас свою команду в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

В начале третьего периода при счете 3:3 голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов сделал двойной сэйв, после которого оставил свои ворота пустыми. Овечкин бросился защищать ворота и сумел заблокировать бросок форварда «Баффало» Кейси Миттельштадта.

Отметим, что в конце второго периода Овечкин сравнял счет, команды завершили вничью основное время и овертайм. В серии буллитов 36-летний россиянин стал автором победного броска.