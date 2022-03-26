Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Мэттьюса

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

Теперь на счету 36-летнего россиянина 41 гол в 64 матчах сезона. Он занимает пятое место в списке лучших снайперов сезона, сократив отставание от лидирующего форварда «Торонто» Остона Мэттьюса до пяти шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 58 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 шайбы в 65 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 44 шайбы в 65 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайб в 66 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 шайба в 64 матчах