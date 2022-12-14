Овечкин выступил с обращением к игрокам «Вашингтона» после 800-го гола в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к партнерам по команде после матча против «Чикаго» (7:3), в котором он забросил 800-ю шайбу в НХЛ.

«Без вас я бы не достиг таких цифр. Это большая [цифра]. Это здорово для хоккея, для организации.

Я очень рад сделать это вместе с вами, ребята — это особенный [момент], поэтому ***** на рекорд, давайте попадем в плей-офф», — сказал россиянин.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» занимает 6-е место с 34 очками. «Рейнджерс» на 5-й строчке с 35.