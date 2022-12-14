Лавиолетт — об Овечкине: «Забить 200 голов чертовски круто. Но 800 — это нечто»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от 800-го гола Александра Овечкина.

«Да, это было действительно круто, сразу после того как он впервые вошел в раздевалку. Послушайте, то, что он сделал, невероятно. Он сделал что-то особенное. Да, мы сказали это после игры. Это невероятное достижение. Когда кто-то в карьере может забить 200 голов, это чертовски круто. Но 800 — это нечто, и я думаю, что все просто очень рады за него», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.